وفد أمني رفيع يتفقد طريق الحج البري إلى منفذ عرعر الحدودي

2022/06/11 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميزار وفد أمني رفيع المستوى برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم السبت، طريق الحج البري لتفقد انتشار القطاعات الأمنية المتواجدة على طول الطريق وتأمين الحدود.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القيادات الأمنية يتفقدون طريق الحج البري وانتشار للقطعات العسكرية من كربلاء الى منفذ عرعر الحدودي لتأمين الطريق" .

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