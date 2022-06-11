2022/06/11 | 12:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان فيحان مغرداً.. لماذا صوتنا على قانون الامن الغذائي؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان فيحان مغرداً.. لماذا صوتنا على قانون الامن الغذائي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).