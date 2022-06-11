دراسة: تغيرات المناخ تتسبب بوفاة 250 شخص سنويا

2022/06/11 | 12:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل هذه الدراسات، التي تبحث في العلاقة بين الطقس المتطرف والصحة.

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