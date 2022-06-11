شاهد.. لن تصدق ما فعلته هذه المرأة لإنقاذ حياة كلبها عندما عجزت عن دفع فاتورة طبيبه البيطري

2022/06/11 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة في ولاية مين الأمريكية تتوسّل لاستعادة جروها.تقول إنها اضطرت إلى التخلي عنه لإنقاذ حياته، عندما تلقت فاتورة طبية لإجراء عملية جراحية طارئة له قدرها 10 آلاف دولار، ليس في مقدورها دفعها.تقول إنها تمكنت من جمع الأموال بعد ساعات قليلة، لكن الأوان كان قد فات.

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