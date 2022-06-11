مونديال 2022.. انتقاد جديد لقطر بشأن

2022/06/11 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الدولي السابق مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، أن "معاملة المثليين (في قطر) غير مقبولة على الإطلاق"، وذلك في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية تُنشر السبت.

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