في ذكرى سقوط الموصل.. القدو: النجيفي حلم باعلان “دولة السنة”

2022/06/11 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن محافظة نينوى وعد القدو، السبت، محافظ الموصل الاسبق اثيل النجيفي بالتورط في عملية سقوط الموصل بالتعاون مع الاطراف الكردية، مبينا ان النجيفي اجتمع في اسطنبول واتفق على ادارة الدولة السنية المقبلة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال القدو في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “اثيل النجيفي […]

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