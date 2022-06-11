2022/06/11 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قضت محكمة، بسجن ، جانين أنيز، 10 سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط للإطاحة بالرئيس الشرعي إيفو موراليس.وستقضي، أنيز، عشر سنوات في سجن للنساء في لاباز، وفق ما أعلنت محكمة ابتدائية في قرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمتها، علما أن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.وأدينت أنيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على زعيمة الانقلاب في بوليفيا بالسجن 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم على زعيمة الانقلاب في بوليفيا بالسجن 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).