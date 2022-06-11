قوة أمنية تشتبك مع تاجر مخدرات جنوبي بغداد.. هذا ما حصل!

2022/06/11 | 12:29 - المصدر: وكالة خبر

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اشتبكت قوة امنية مشتركة مع تاجر مخدرات بعد محاصرته ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني؛ أنه “حصل تبادل إطلاق النار بين القوة الأمنية وتاجر المخدرات، ما اسفر عن اصابة التاجر بجروح خطيرة”، مرجحا مفارقة التاجر الحياة بسبب الجروح التي أصيب بها.

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