مقتل عنصر بالامن خلال مواجهة لاعتقال تاجر مخدرات في السليمانية

2022/06/11 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية أمن (أسايش) السليمانية،

اليوم السبت، عن مقتل احد عناصرها خلال

مواجهة لاعتقال احد المتهمين بالاتجار

بالمواد المخدرة في المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية، أن قواتها

تحركت، اليوم، بهدف القاء

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