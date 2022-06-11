سياسي يكشف عن مؤشرات تفيد بتنازل البارتي عن رئاسة الجمهورية

2022/06/11 | 12:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد المحلل السياسي صباح العكيلي , السبت , وجود مؤشرات تفيد بإمكانية تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني عن رئاسة الجمهورية بعد الفشل المتكرر في تحقيق نصاب جلسة اختيار الرئيس، فيما بين أسباب تأجيل زيارة وفد الاطار التنسيقي الى أربيل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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