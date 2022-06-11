2022/06/11 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتبكت قوة امنية مشتركة اليوم السبت، مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن في العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “حصل تبادل اطلاق النار بين القوة والتاجر ما اسفر عن اصابة التاجر بجروح خطيرة قد تؤدي الى مفارقته للحياة”.

ظهرت المقالة قوة امنية تشتبك مع تاجر مخدرات في المدائن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية تشتبك مع تاجر مخدرات في المدائن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية تشتبك مع تاجر مخدرات في المدائن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).