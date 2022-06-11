وزارة الصحة تسجل 162 إصابة بالحمى النزفية ضمنها 27 وفاة

2022/06/11 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية بينها 27 حالة وفاة".

واشار الى أن "نصف حالات الاصابة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل اول حالات الوفات في اربيل "، مؤكدا "اهمية ان تكون هناك توعية للمواطنين من هذه المرض".

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية.

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