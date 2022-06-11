الصدر يدعو الى تحديد اقامة الشعائر الخاصة بذكرى شهادة المرجع محمد الصدر ونجليه

2022/06/11 | 12:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تحديد اقامة شعائر استذكار المرجع الشهيد محمد الصدر ونجليه ، بين الاول من ذي القعدة الى الخامس منه ، وان لا تزيد على ذلك لكي لا يستغل الاعداء والمنتفعون ذلك .

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