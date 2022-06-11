حاصرته قوات الأمن.. اطلاق نار متبادل ينتهي بإصابة تاجر مخدرات جنوبي بغداد

2022/06/11 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتبادل اطلاق نار بين قوة أمنية وتاجر مخدرات بعد محاصرته جنوبي بغداد.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، أن "تبادلً لإطلاق النار حدث بين قوة أمنية وتاجر مخدرات بعد محاصرته ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "الاشتباك المسلح اسفر عن اصابة التاجر بجروح خطيرة، وربما يفارق الحياة بسبب الإصابة البليغة".

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد، في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا جديدا عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

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