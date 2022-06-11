الحلبوسي والخنجر يلتقيان مسعود بارزاني اليوم لمناقشة هذه الملفات

2022/06/11 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، سيزوران أربيل اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الزيارة ستتضمن اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وباقي قيادات الحزب، لمناقشة الأوضاع السياسية، لاسيما الانسداد التي تعيشه العملية السياسية الحالية".

وتعيش البلاد منذ 8 اشهر في ظل انسداد سياسي، متمثل بعدم قدرة المجلس بتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، والشروع بتكليف رئيس الوزراء.

ودعا الإطار التنسيقي، التيار الصدري الى التحالف معه وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء يكون ممثل للمكون الشيعي، لكن التيار الصدري رفض التحالف، واعلن انه إما يشكل الحكومة مع التحالف الثلاثي الذي يرأسه، او يذهب الى المعارضة.

يشار الى ان الحلبوسي والخنجر هما ضمن التحالف الثلاثي الذي يتزعمه التيار الصدري.

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