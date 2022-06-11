إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون لمدة 20 عاما

2022/06/11 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في مجمع سعدآباد بشمال طهران، في 11 حزيران/يونيو 2022.© الرئاسة الإيرانية/أ ف ب – طهران (أ ف ب) – وقعت إيران وفنزويلا السبت على هامش لقاء بين الرئيسين إبراهيم رئيسي ونيكولاس مادورو الذي يزور طهران، اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين المنتجين […]

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