مؤيد البدري في ذمة الله

2022/06/11 | 13:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم المعلق الرياضي المعروف مؤيد البدري في اسكتلندا بعد صراع مع المرض .

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