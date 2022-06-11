خبير نفطي: سياسات أميركا أدت لتنامي حالة العداء ضدها

2022/06/11 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري, السبت , ان حالة ارتفاع أسعار النفط الجنونية التي أدت الى انهيار اقتصاديات حلفاء الولايات المتحدة الامريكية من الدول الاوربية والافريقية وامريكا اللاتنية دفعت الى تنامي السياسة العدائية ضد الولايات المتحدة الأميركية, مرجحا بان سياسة بايدن قد تضمر الذهاب الى حرب عالمية ثالثة .تابع قناة […]

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