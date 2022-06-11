اختبار سريع وسهل ومجاني لكورونا توفره لك آلة بيع في هذا المستشفى.. لماذا؟

2022/06/11 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات إجراء اختبار فيروس كورونا أسهل من أي وقت مضى في ولاية نيفادا.فما عليك سوى زيارة إحدى ماكينات البيع.حتى الآن، ثمة جهازان جاهزان للاستخدام.أحدهما تقع عليه في مستشفى Mesa View الإقليمي، والآخر في محطة حافلات مركز عبور بونفيل.تعمل هذه الأجهزة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لتلقي رمز PIN، الذي تدخله بعد ذلك في الجهاز، فتتلقى عقب ذلك اختبار فيروس كورونا مجانًا، ويمكنك إجراؤه في المنزل

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