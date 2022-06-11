فارق خطورة كبير.. في العراق: كورونا قتلت 1% من مصابيها فقط والحمى النزفية قتلت 16%!

2022/06/11 | 13:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النزفية، فيما تظهر وفيات الحمى النزفية اكبر بكثير من وفيات كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن “الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية من بينها 27 حالة وفاة”، مايعني ان 16% من المصابين توفوا، وبالمقارنة مع كورونا فان اكثر من 25 الف شخص توفوا، من اصل اكثر من مليوني اصابة، مايعني ان 1% فقط من مصابي كورونا توفوا، الامر الذي يظهر الفارق الكبير بين وفيات كورونا والحمى النزفية.

واشار البدر الى أن “نصف حالات الاصابة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل اول حالات الوفاة في اربيل ”، مؤكدا “اهمية ان تكون هناك توعية للمواطنين من هذه المرض”.

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية.

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