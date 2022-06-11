2022/06/11 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد الثابت والمتحول في برلمان 2022أساتذه في مدرسة مشاغبينحتى لا تحسب من باب التورية، فالتورية المكشوفة ليست من فنون البلاغة، خصوصاً أن البلاغة من العلوم اللغوية الصعبة التي لا يجيدها برلمان اكتسب مهاراته اللغوية في مدرسة المخابرات خلال نظام الوصاية.



نواب الثورة هم الأساتذة والبرلمان هو مدرسة المشاغبين.المحبطون والمشككون والطفيليون والطفوليون يتشاركون في طرح التساؤل عما فعلته وعما يمكن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثابت والمتحول في برلمان 2022 أساتذه في مدرسة مشاغبين - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثابت والمتحول في برلمان 2022 أساتذه في مدرسة مشاغبين - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).