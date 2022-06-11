أي ثقافة نريد بعد ثورة 14 جانفي 2011؟ - إبراهيم العثماني

2022/06/11 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مقــــــــدّمة: هو سؤال بديهي يُطرح بعد أن عاشت تونس حدثا مفصليّا في تاريخها الحديث باعتبار أهمّية الثّقافة ودورها في تحديد ملامح المجتمع الجديد إن سلبا وإن إيجابا.



فالثّقافة هي المحرار الّذي به نقيس مدى تغيّر المجتمع أو مدى محافظته على بناه الفكريّة المرتبطة بالماضي وسيطرة عناصر الثّبات على مفاصل الحياة اليومية.



وكان من المفروض أن يكون الجواب عن هذا التّساؤل واضحا أي ننطلق من واقع الثّقاف ......





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