وفاة شيخ المعلقين مؤيد البدري عن عمر ناهز 88 سنة

2022/06/11 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، بوفاة المعلق الرياضي الرائد مؤيد البدري.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "البدري توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 88 سنة".

وهو مؤيد عبد المجيد البدري (21 نوفمبر 1934)، وهو رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي، من مواليد بغداد، منطقة الأعظمية، محلة السفينة.

تعلم مؤيد عبد المجيد القراءة والكتابة في الكتاتيب قبل دخولهِ المدرسة الابتدائية، وبعدها درس في ثانوية الأعظمية في بغداد، وتخرج منها عام 1953، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج منهُ عام 1957.

وحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية.



وهو أول معلق رياضي عراقي، وتقاعد من العمل الوظيفي في عام 1993.

وهو مؤيد عبد المجيد عبد اللطيف حسين ظاهر حمد علي حسن عرموش بدري (جد عشيرة البو بدري وهي أحد عشائر مدينة سامراء المعروفة) بن حسين (الملقب بعرموش) بن علي بن سعيد بن بدري.

كان لمؤيد البدري العديد من المشاركات والكتابات في الصحف والمجلات وكان أولها كتب سلسة اسمها (الغيث) عام 1957.

وعمل محرراً في مجلة السينما العراقية، قسم الأخبار الرياضية، وترأّسَ تحرير جريدة الملاعب، وعمل كمعلق رياضي منذ 1963، وعمل مقدماً لبرنامج الرياضة في أسبوع 1963 – 1993.

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