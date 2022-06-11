الصحة تعلن إحصائية جديدة بإصابات ووفيات الحمى النزفية

2022/06/11 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية من بينها 27 حالة وفاة".

واشار الى أن "نصف حالات الاصابة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل اول حالات الوفاة في اربيل "، مؤكدا "اهمية ان تكون هناك توعية للمواطنين من هذه المرض".

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية.

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