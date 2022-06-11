روسيا تعلن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة

2022/06/11 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة، وكذلك إسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الأوكراني.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلتين من نوع “ميغ-29″ و”سو-25” واحدة في مقاطعة نيكولايف والأخرى في […]

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