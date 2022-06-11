متوسط أسعار الوقود في الولايات المتحدة يصل إلى مستوى قياسي

2022/06/11 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، حيث تجاوز للمرة الأولى 5 دولارات، وفق ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس”.وأوضح نادي السيارات الأمريكي “إيه إيه إيه” أن “متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5.00 دولارات”، حيث “يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، وخاصة كاليفورنيا، أموالا أكثر من […]

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