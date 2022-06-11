اجتماع قادة الحشد الشعبي في ديالى يسفر عن 3 قرارات مهمة

2022/06/11 | 13:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن ثلاثة قرارت مهمة لاجتماع موسع لقادة الحشد الشعبي في محافظة ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قادة محور عمليات ديالى في الحشد الشعبي برئاسة طالب الموسوي عقدت احتماعا موسعا مع رئاسة هيئة الحشد الشعبي بحضور قيادات هامة في بغداد تناولت ملفات متعددة في […]

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