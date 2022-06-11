هل سينجح سان جيرمان في إقناع زيدان بتدريب الفريق؟

2022/06/11 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاول باريس سان جيرمان ،اليوم السبت، إقناع لاعب الوسط الفرنسي الأسطوري، زين الدين زيدان، بتدريب الفريق وتعويض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كمدير فني قبل موسم 2022-2023.

بعد قياده ريال مدريد الإسباني لأربع سنوات، اصبح زيدان مرشح مثالي لقيادة فريق مرصع بالنجوم بقيادة كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار.

وساعد زيدان في قيادة فرنسا إلى لقب كأس العالم 1998، وهو نفس العام الذي حصل فيه على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وأحرز ريال مدريد 11 لقبا خلال فترتي ولايته، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بدءا من عام 2016 وبطولة الدوري الإسباني في عامي 2017 و 2020.

وبات زيدان مرشحا لقيادة باريس سان جيرمان بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 ضد ريال مدريد.وتعاقد باريس سان جيرمان مع بوكيتينو في يناير 2021.



ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2023.

وفي حال تأكد وصوله إلى باريس، ستكون المهمة الأساس لبطل مونديال 1998 النجاح على الساحة الأوروبية حيث فشل جميع من سبقه منذ عام 2011 بدءا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج مؤخرا بلقب المسابقة القارية الأم مع النادي الملكي وانتهاء بالأرجنتيني بوكيتينو الذي لن يتمكن من تشريف عامه الأخير في عقده مع سان جرمان في حال تم الاستغناء عنه.

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