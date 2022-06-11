2022/06/11 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت قناة “Channel News Asia” بأن سلطات شنغهاي بدأت، اليوم السبت، إجراء اختبارات كورونا مجددا لجميع سكان المدينة تقريبا التي يقطنها 25 مليون شخص.وألزمت إدارة شنغهاي سكان 15 من أصل 16 منطقة بالمدينة بإجراء اختبارات كورونا، فيما يمنع سكان المناطق الخمس من مغادرة منازلهم قبل إجراء الاختبارات.ويأتي ذلك بعد عدة أيام من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة صينية تجري اختبارات كورونا لجميع سكانها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة صينية تجري اختبارات كورونا لجميع سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).