زيلينسكي: العالم سيواجه مجاعة ما لم يرفع الحصار الروسي

2022/06/11 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم السبت، أن كييف ستنتصر وذلك خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو اثناء اجتماع الأمن الآسيوي المنعقد في سنغافورة.

وحذر من أن العالم سيواجه مجاعة ونقصاً في الغذاء إن لم ترفع القوات الروسية الحصار عن المواني، وفق تعبيره.

وقال: “العالم سيواجه بشكل حاد وشديد أزمة غذاء ومجاعة”، بحسب ما أفادت رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني دأب خلال الأيام الماضية على التحذير من أزمة كبرى بسبب شلل المواني المطلة على البحر الأسود.



وقبل يومين كرر أيضا تلك التحذيرات قائلا “الملايين قد يموتون جوعاً بسبب الحصار الروسي”.

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