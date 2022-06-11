2022/06/11 | 13:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت، بإصابة اثنين من عناصر “الفرقة الزلزالية” التابعة لوزارة النفط بانفجار في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة عجلة تقل الفرقة الزلزالية الثامنة التابعة لوزارة النفط، وذلك ضمن نطاق عملها في منطقة العياضية خارج قضاء تلعفر، بمحافظة نينوى، ما اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحماية الخاصة بهم والحاق اضرار مادية بالعجلة”.

وأضاف المصدر، أن “قوة امنية نقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة اثنين من عناصر “الزلزالية” بانفجار في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة اثنين من عناصر “الزلزالية” بانفجار في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).