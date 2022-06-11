اليابان تسقط “وحشا عملاقا” في المحيط بهدف توليد “طاقة بلا حدود”

2022/06/11 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أسقطت اليابان كتلة عملاقة من الحديد وصفتها الأوساط العلمية بـ”الوحش” القادر على توليد طاقة “بلا حدود” بسبب قدرته على تحمل أقوى تيارات المحيط.واجتاز المشروع الياباني الرائد في شهر فبراير/ شباط الماضي مرحلة الاختبارات، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.وبحسب مجلة “sciencealert” العلمية، يوجد في أعماق المحيط الآن مصدر قوة لا مثيل له، للاستفادة […]

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