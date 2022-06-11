مقاتلو حشد الدفاع ينظمون احتفالية استعراضية في المقدادية بديالى

2022/06/11 | 13:45 - المصدر: وكالة خبر

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نظم مقاتلو حشد الدفاع احتفالية استعراضية بمناسبة الذكرى الثامنة لفتوى المرجعية الدينية باطلاق الجهاد الكفائي .

وقال قائمقام المقدادية وكالة حاتم التميمي:” ان مقاتلي حشد الدفاع نظموا احتفالية استعراضية في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة استذكارا للذكرى الثامنة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني التي دعت الى محاربة العصابات الارهابية التي اجتاحت بعض مناطق البلاد” .

واضاف ان مقاتلي حشد الدفاع طالبوا خلال الاحتفالية بدفع المستحقات المالية المتاخرة منذ اكثر من ثماني سنوات وضمهم رسميا الى هيئة الحشد الشعبي .

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