الغذاء والدواء الأمريكية قد ترخّص للقاح رابع مضاد لكورونا.. ما الذي يميّزه عن سواه من اللقاحات؟

2022/06/11 | 13:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن على مسافة خطوة واحدة من الحصول على لقاح رابع مضاد لفيروس كورونا.في انتظار القرار الذي ستتخذه إدارة الغذاء والدواء فيما يتعلق باللقاح، إليك ما يميّز هذا اللقاح عن تلك المرخص لها سابقًا.

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