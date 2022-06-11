الرئيس الأوكراني يحذر من أزمة غذاء ومجاعة عالمية

2022/06/11 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده “ستنتصر بالتأكيد في الحرب التي بدأتها روسيا”.فيما حذر في ذات الوقت من حدوث مجاعة خطيرة بسبب “الحصار الروسي”.وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث إلى حوار شانغري-لا الأمني الآسيوي المعقد في سنغافورة من مكان غير معلوم في كييف، أن بلاده غير قادرة على تصدير […]

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