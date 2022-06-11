أوكرانيا: مقتل 24 طفلا في ماريوبول جراء القصف العشوائي

2022/06/11 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب المدعي العام الأوكراني، السبت، إنه علم بمقتل 24 طفلا في ماريوبول، الميناء الجنوبي الشرقي الذي تم محاصرته لأسابيع قبل أن تستولي القوات الروسية عليه في منتصف مايو.

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