شاهد بالفيديو.. 8 أعوام مرت على ذكرى سقوط #الموصل بيد تنظيم داعش

2022/06/11 | 13:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5OgWAqf-WPQ

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