المحتجون من اصحاب عقود دوائر البصرة يمنعون دخول مركبات الحمل الى المحافظة (فيديو)

2022/06/11 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة اقدم اصحاب عقود دوائر البصرة، اليوم السبت، على قطع الطريق الدولي، فيما منعوا دخول مركبات الحمل الى المحافظة احتجاجاً على عدم التثبيت.وتنشر (بغداد اليوم) مقطعاً فيديوياً يوثق احتجاجات موظفي العقود في البصرة وهم يمنعون دخول مركبات الحمل الى المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "الموظفين خرجوا بهذه التظاهرة، بسبب عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم لكافة الشروط اللازمة للتثبيت".وقال عدد من المتظاهرين لـ (بغداد اليوم)، ان "التظاهرة خرجت من مركز المحافظة وانتقلت إلى الطريق الدولي الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب بأتجاه البصرة (طريق الاربعين كيلو) وذلك للضغط على الجهات المعنية لغرض تثبيتهم بعد ان حصلوا على وعود من قبل النواب بتضمين تخصيصات لهم للتثبيت ضمن الأمن الغذائي لكن هذا فقط كلام دون أي تنفيذ".وبين، ان "عدد من المتظاهرين الذين خرجوا امام بوابات شركاتهم قد التحقوا بالمتظاهرين في الطريق الدولي".وأعلنت اللجنة المالية الأسبوع الماضي، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة، مشيرة الى ان هذا الامر من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من اللجنة لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.

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