جدري القرود يخترق صفوف الجيش الأميركي

2022/06/11 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الجيش الأمريكي، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود في صفوف جنوده.وقال بيل سبيكس، متحدث القيادة المركزية للجيش الأمريكي في أوروبا “يوكوم” في بيان، إن الشخص المصاب “يتلقى العلاج في عيادة شتوتغارت الصحية في ألمانيا، وهو الآن في عزلة في القاعدة”.وأضاف: “قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض […]

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