أميركية تنال ملايين الدولارات بسبب مرض أصابها إثر ممارستها الجنس داخل سيارة

2022/06/11 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس,-(أ ف ب) – حصلت أميركية على تعويض بقيمة 5,2 ملايين دولار من شركة تأمين، إثر إصابتها بمرض ينتقل جنسيا عقب ممارستها الجنس من دون وقاية داخل سيارة شريكها المغطاة بعقد تأمين من هذه الشركة.وأشارت الدعوى التي رفعتها المرأة السنة الفائتة في ولاية ميسوري إلى أنّ شريكها نقل لها فيروس الورم الحليمي […]

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