الصحة تعلن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس النزفية

2022/06/11 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

تسجيل 27 حالة وفاة نتيحة الاصابة بمرض

"الحمى النزفية" في عموم البلاد، بينها

حالة وفاة واحدة في اقليم كردستان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر،

أن حالات الوفاة ه

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