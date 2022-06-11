2022/06/11 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مقربون من اسرة المعلق الرياضي

مؤيد البدري، اليوم السبت، وفاته بعد

صراع طويل مع المرض.

وذكر مقربون من اسرة البدري، أن الاخير

توفي صباح اليوم في الولايات المتحدة

الامريكية، بعد صراع مرير مع المرض

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