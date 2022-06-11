2022/06/11 | 14:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة الأس الإسبانية بأن الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي قد يغادر ريال مدريد هذا الصيف، حيث أن المرينجي لم يعد يعتبره غير قابل للبيع، على أن يتواجد ألابا في مكانه في مركز الظهير الأيسر في الموسم الجديد.وأوضح تقرير الصحفية أن نجم ليون السابق قد يكون مُتاحاً للبيع في حالة وصول عرض جيد […]

ظهرت المقالة ريال مدريد يُحدد موقفه من بيع فيرلاند ميندي هذا الصيف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يُحدد موقفه من بيع فيرلاند ميندي هذا الصيف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يُحدد موقفه من بيع فيرلاند ميندي هذا الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).