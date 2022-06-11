وزارة الصحة: تسجيل 162 إصابة بالحمى النزفية ضمنها 27 وفاة

2022/06/11 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت، إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (11 حزيران 2022): إن “الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية بينها 27 حالة وفاة”.

وأشار إلى أن “نصف حالات الإصابة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل أول حالات الوفات في أربيل”، مؤكدا “أهمية ان تكون هناك توعية للمواطنين من هذه المرض”.

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