2022/06/11 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدمُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم السبت، التعازي بوفاة شيخ المدربين مؤيد البدري.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) : " بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الوسطِ الرياضي لوفاةِ رئيس الاتحاد العراقيّ الأسبق والقامة الرياضيّة الشامخة (مؤيد البدري) الذي يعدُّ رحيله خسارةً كبيرةً لا تعوض، فهو معلمُ الأجيال وصاحب الأفكار الرياضيّة النيرة في جميعِ المناصب التي تقلدها رياضياً وإدارياً وإعلامياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعزي بوفاة البدري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعزي بوفاة البدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).