منتخب الناشئين يعسكر في تركيا

2022/06/11 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وصلَ وفد منتخب الناشئين اليوم السبت إلى تركيا للدخولِ في معسكر تدريبي في مدينةِ أنطاليا ويستمرُ لمدة تسعة أيامٍ تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي تستضيفها مدينةُ العقبة في الأردن للفترة من ٢١ لغاية ٣٠ من الشهر الحالي.وقالَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مُشرف منتخب الناشئين، خلف جلال في بيان تلقته […]

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