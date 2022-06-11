التداخل بين الطموح الديني والطموح السياسي - حسين محمود التلاوي

2022/06/11 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي تظهر وقائع التاريخ أن أي طموح ديني لا بد أن يتحول في نهاية الأمر إلى طموح سياسي.ما السبب في هذه العبارة القاطعة؟! السبب أن وقائع التاريخ — المؤكدة وليست قراءة وقائع التاريخ — تقول ذلك.



الوقائع تقول إن الطموح الديني يتحول إلى طموح سياسي؛ من خلال محاولة إيجاد مظلة سياسية — بكل ما تحمله من دلالات مجتمعية، وعسكرية، وغير ذلك من الدلالات — لحماية أي مكتسبات تحققت للدين أو المذهب؛ فالدين أفكار، و ......





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