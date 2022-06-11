مكافحة الارهاب ينفي صلته بمقطع فيديو متداول

2022/06/11 | 14:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات من القوات العسكرية التي ترتدي الزي الأسود في داخل العراق.

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