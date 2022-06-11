الانبار تسند مهمة مطاردة بقايا “داعش” في محاذاة نينوى للحشد الشعبي

2022/06/11 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، السبت، عن اسناد مهمة تعقب عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي في المناطق الصحراوية باتجاه محافظة نينوى لقوات الحشد الشعبي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في القاطع الغربي […]

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