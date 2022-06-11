الامن الوطني يلقي القبض على عصابة خطف في بغداد

2022/06/11 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعتقال عصابة خطف في بغداد ..المخطوف يروي التفاصيل…

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